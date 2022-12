Cristiano Ronaldo treina entre os reservas e reforça 'união' na Seleção Portuguesa

Cristiano Ronaldo respondeu aos rumores sobre seu incômodo em ter sido reserva de Portugal na partida das oitavas de final contra a Suíça, pedindo "união" no Instagram, nesta quinta-feira (8), antes de treinar com os reservas da seleção de Portugal, que disputa as quartas de final da Copa do Mundo contra Marrocos, no próximo sábado (10).

"Um grupo muito unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação muito corajosa para se deixar temer perante qualquer adversário. Uma equipe no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até o fim! Acreditem conosco! Força, Portugal!",escreveu na legenda de uma foto em que aparece comemorando um gol com seus companheiros de equipe.

Descontração no treino

Uma hora depois da publicação, Ronaldo apareceu nas instalações de Al Shahaniya para o treino do time reserva. No aquecimento, não se separou do zagueiro Pepe, outro grande veterano do grupo português, companheiro na seleção e no Real Madrid.

Sorridentes, os jogadores completaram a preparação e foram divididos para uma partida entre titulares e reservas, segundo a escalação inicial do técnico Fernando Santos na partida contra a Suíça. 'CR7' integrou o time de suplentes.

Legenda: Cristiano Ronaldo treina ao lado de Pepe Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Desmentiu

Na manhã desta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) desmentiu em um comunicado que o seu craque tenha ameaçado deixar a concentração por não ter sido titular contra os suíços.

O anúncio foi umaresposta a um artigo publicado pelo jornal esportivo português Record, que dizia que o jogador havia tomado tal decisão após uma reunião com Santos.

Ainda segundo o veículo, Ronaldo teria tido uma discussão acalorada como treinador ao descobrir que não seria titular na partida de oitavas de final do Mundial. Posteriormente, teria se acalmado e mudado de opinião.