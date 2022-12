Cristiano Ronaldo não treina com reservas de Portugal após goleada contra a Suíça

Cristiano Ronaldo não treinou com o grupo de reservas, na manhã desta quarta-feira (7). A informação é do jornal Marca, da Espanha. Como jogador de Portugal, o astro não foi titular pela primeira vez em uma Copa do Mundo no duelo da equipe contra a Suíça. A seleção venceu por 6 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final.

O técnico Fernando Santos preparou um treino em campo para os jogadores que iniciaram como reservas durante o duelo contra a Suíça. CR7, no entanto, não estava no grupo. A explicação da federação portuguesa para a ausência do astro é que ele estava na academia. No entanto, não deu mais detalhes.

É comum jogadores que entraram ao longo dos jogos treinem com os reservas em campo, enquanto o time titular realiza trabalho regenerativo na academia.