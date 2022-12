Após vaga na final, Messi se tornará o jogador com mais partidas disputadas em Copas do Mundo

Lionel Messi é um dos grandes nomes da história do futebol e uma máquina de quebrar recordes. Neste domingo (18), o atleta irá conquistar mais uma marca importante na carreira. Ao disputar a final da Copa do Mundo, o camisa 10 da Argentina se converte no atleta que mais jogou partidas oficiais na história do Mundial, com 26 jogos, superando os 25 de Lothar Matthäus.

Messi faz em 2022, no Catar, sua quinta e última participação em Copas do Mundo. O argentino estreou no torneio em 2006, como reserva, e nos anos seguintes já era a grande estrela da equipe dos hermanos.

Além de ser o jogador com mais partidas disputadas, Messi também se tornou o maior artilheiro da Argentina em edições de Mundiais, superando Maradona e Bastituta, com 11 gols.

No contexto geral, é dele também o topo do ranking de maiores participações diretas em gols na história da Copa do Mundo, foram 20 ao todo (11 gols e 9 assistências).