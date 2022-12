Polonês Szymon Marciniak será árbitro da final da Copa do Mundo entre Argentina e França

A final da Copa do Mundo de 2022, entre Argentina e França, no próximo domingo (18), terá arbitragem do polonês Szymon Marciniak, anunciou nesta quinta-feira a Fifa. A partida será às 12h (de Brasília), no estádio Lusail.

Argentina e França buscam o tricampeonato mundial no Qatar. Os argentinos venceram a Copa em 1978 e 1986, e os franceses em 1998 e 2018.

Trio Polonês

Marciniak, de 41 anos, já apitou jogos das duas equipes no torneio: a vitória da 'Albiceleste' nas oitavas de final sobre a Austrália (2 a 1) e a dos 'Bleus' sobre a Dinamarca (2 a 1) na fase de grupos.

Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, também poloneses, serão os auxiliares do árbitro de 41 anos. O americano Ismail Elfath será o quarto árbitro e o polonês Tomasz Kwiatkowski comandará o VAR.