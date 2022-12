Daniel Alves se torna o jogador mais velho a entrar em campo pela seleção brasileira

Na tarde desta sexta-feira, (2), o Brasil entrou em campo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar e defendendo as cores da amarelinha, Daniel Alves. Capitão e lateral da seleção brasileira, o jogador se tornou o atleta mais velho a defender o Brasil em copas do mundo.

No auge de seus 39 anos, Daniel Alves foi titular na partida contra Camarões e se destacou, indo contra as críticas que vinha sendo alvo. Em se tratando de idade, o lateral deixa para trás o zagueiro Thiago Silva, que tem 38 anos, Djalma Santos e Nilton Santos, que chegaram a jogar com 37.

O jogador foi contestado ao ser divulgada a lista de convocados pelo técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar. Esta é a terceira copa de Daniel. O lateral disputou em 2010, 2014, no Brasil, acabou sendo cortado por lesão na de 2018, na Rússia e na tarde desta sexta fez sua estreia na Copa do Catar.

