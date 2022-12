Alex Sandro volta aos treinos em reapresentação da Seleção Brasileira após goleada sobre Coreia

O lateral-esquerdo Alex Sandro voltou aos treinos com bola, nesta terça-feira (6), em reapresentação da Seleção Brasileira. A atividade é a primeira da equipe que já está de olho na Croácia, próxima adversária pelas quartas de final da Copa do Mundo.

O jogador iniciou fase de transição aos treinos com bola no CT que o Brasil treina. Alex Sandro sentiu lesão no quadril na partida contra a Suíça e ficou de fora diante de Camarões e Coreia do Sul.

O lateral da Juventus subiu ao gramado meia hora depois dos demais reservas na partida contra os coreanos. Sob orietação do preparador físico da seleção Fábio Mahseredjian, o jogador treinou separado do restante do grupo.

RETORNO

Sem poder atuar desde a segunda rodada da Copa, existe a expectativa da comissão técnica de voltar a contar com Alex Sandro já no confronto diante da Croácia. Contra Camarões, pela última rodada da fase de grupos, Alex Telles entrou na vaga, mas saiu de campo lesionado.

Já na última partida, pelas oitavas, sem poder contar com nenhum jogador da posição de origem no lado esquerdo, Tite improvisou Danilo na lateral. No próximo compromisso, que acontece na sexta-feira (9), Alex Sandro pode voltar a ser opção.

A imprensa teve acesso a todo regenerativo desta terça-feira. Ao todo, dez jogadores participaram da atividade comandada por auxiliares de Tite. Os atletas que atuaram mais tempo contra os coreanos fizeram regenerativo na academia do CT, onde a Seleção está hospedada.