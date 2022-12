Diário Olé, da Argentina, expõe preocupação com a seleção brasileira na capa do jornal: 'Dançamos?'

Após golear a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar, por 4 a 1, a Seleção Brasileira vem repercutindo bastante entre os jornais internacionais pelas dancinhas, comemoração tradicional dos jogadores brasileiros, e tem gerado preocupação entre as outras seleções, já que dança na seleção é sinônimo de gol. O Diário Olé, jornal da Argentina, utilizou o trocadilho "Dançamos?" na capa do jornal e aproveitou para expor a preocupação dos jornalistas argentinos com um possível confronto entre Brasil e Argentina.

Legenda: Diário Olé expõe preocupação com a seleção brasileira: 'Dançamos?' Foto: Reprodução

"4 a 1 sobre a Coreia com samba. Dançamos? O Brasil não parou de dançar na goleada sobre os coreanos e até fez o sempre sério Tite mexer a cintura. Nas quartas, pega a Croácia e depois...", essa frase estampa a capa do jornal da edição desta terça-feira, (6).

A preocupação dos jornalistas argentinos surge com a possibilidade de um possível confronto entre Brasil e Argentina na semifinal da Copa do Mundo Catar. Para isso, basta que a Argentina supere a Holanda nas quartas de final e o Brasil passe pela Croácia. Nesse cenário, seria o quinto confronto entre as seleções nas copas do mundo.