Richarlison se emociona com Ronaldo, ensina dança do pombo e celebra momento na Seleção; veja vídeo

Richarlison se emocionou em bate papo com Ronaldo após a vitória do Brasil diante da Coreia do Sul, nas oitavas da Copa do Mundo do Catar. O atual 9 da seleção encontrou o ex-dono da camisa, que é pentacampeão com a amarelinha. O atacante lembrou do jogador como inspiração na infância e viu o ídolo fazer a dança do pombo, comemoração característica do jogador capixabada.

"Tô emocionado. A primeira vez que eu te vi foi em Londres, no evento da Nike. Mas só deu tempo de tirar uma selfie, tinha muita gente. Fico emocionado de ver o meu ídolo, assim como o Neymar. Pra mim, você é uma inspiração de criança. Acho que você já viu muita foto minha de 'cascão', te imitando. Ver você, Kaká, Cafu, Roberto Carlos torcendo pra gente... Contagia a gente dentro de campo", declarou Richarlison em conversa com o Fenômeno, na Ronaldo TV.

Pentacampeão com o Brasil em 2002, Ronaldo cortou o cabelo no estilo 'Cascão' para a semifinal do torneio, quando a equipe enfrentou a Turquia. O ex-craque da amarelinha avisou a Richarlison:

"Vou cobrar o cascão, hein?! Depois do título, do hexa... Não vamos dar brecha para os haters", disse o Fenômeno.

Ronaldo elogiou o gol feito por Richarlison na vitória por 4 a 1 em cima da Coreia do Sul. O ex-craque também cobrou um tutorial sobre a dança feita pelo jogador, que imita um pombo nas comemorações dos seus gols. Tite também fez os passos após o terceiro gol do Brasil, feito pelo atleta.

"Vamos... Faltam três (jogos) ainda. Tem que me ensinar a dança do pombo, fez até o Tite dançar."

Richarlison marcou três gols nesta Copa. O jogador celebra o momento no torneio e espera balançar mais as redes pela seleção. O próximo desafio será diante da Croácia, nesta sexta-feira (30), nas quartas de final do torneio.

"A gente vive de gols. Com essa camisa amarelinha, acho que Deus me abençoou. Carregando o 9 nas costas é um peso muito grande, e eu tenho que honrar ali na frente. Creio que estou fazendo esse papel muito bem", concluiu o centroavante.

VEJA O VÍDEO COMPLETO: