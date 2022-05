Gato Januário, que morreu de velhice e foi hit na internet, era cearense e 'torcia' Fortaleza

O gato Januário, que teve a morte anunciada nesta segunda-feira (2) nas redes sociais pelo tutor Carlos Nogueira, era cearense de Caucaia, na Grande Fortaleza. O felino morava no distrito de Catuana com o dono, que postava a rotina dele e de outros animais na internet.

Junto aos irmãos Churupeta e Jacó — que morreu atropelado, no fim de abril —, Januário era sucesso e tinha um perfil próprio no Facebook com seu nome completo: Francisco Januário Nogueira Rocha.

Torcedor

O felino também "torcia" Fortaleza, segundo o tutor Carlos Nogueira. O autônomo de 45 anos é fanático pelo time e conversou com o Diário do Nordeste. Ele ainda está abalado com a perda e disse que toda a vizinhança também.

Foto: Arquivo pessoal

Adotado já grande por Carlos, Januário morreu "de velhice" e de forma natural, conforme o cearense. Ele agradeceu aos seguidores pelo carinho.

"Estou muito feliz com o carinho dos seguidores do Januário que estão me mandando muitas mensagens de carinho", comenta.

Virais

Em um dos vídeos divulgados pelo tutor, Januário aparecia dormindo em uma rede. "Ei, Januário, se acordar, tomar café…orra… vai tomar café? Bora? Vai não? Vixe! Vai dormir mais? Hmm? É? Tá, pode dormir", brincava Francisco nas imagens.

Legenda: Gato viralizou ao ser comparado a um bolo Foto: reprodução/Facebook

Um dos memes famosos de Januário é o que ele foi comparado a um bolo, por estar deitado e contorcido em cima de uma mesa.