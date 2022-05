Morre gato Januário, sucesso nas redes sociais, nesta segunda (2)

O gato Januário, sucesso nas redes sociais desde 2017, faleceu nesta segunda-feira (2). A informação foi comunicada pelo próprio tutor do animal, Carlos Nogueira, que fez publicação no Facebook. Foi na mesma rede social onde, inclusive, os dois ficaram "famosos".

Na publicação, Carlos explicou o motivo pelo qual o animal morreu. "Pessoal, vim aqui avisar que nosso querido Januário virou uma estrelinha. Ele já tava velhinho", explicou.

Foto: reprodução/Facebook

O meme de Januário circula com frequência em redes sociais como o Twitter. Na foto original, o felino é comparado a um bolo de forma engraçada pelo dono.

"Bom dia, vamos tomar café com bolo, opa, não é bolo não, é o Januário", escreveu Francisco na época. Após isso, a rotina do animal também acabou virando tema de outras publicações do tutor.

Vídeo famoso

Em um dos vídeos divulgados pelo tutor, Januário aparecia dormindo em uma rede. "Ei, Januário, se acordar, tomar café…orra… vai tomar café? Bora? Vai não? Vixe! Vai dormir mais? Hmm? É? Tá, pode dormir", brincava Francisco nas imagens.

Januário, no entanto, tinha companhia em casa. Carlos ainda era o tutor de Jacó, que faleceu no último dia 22 de abril, e de Pedro.