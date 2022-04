Vira-latas são os cães mais populares no Brasil; confira ranking de raças

Em quase todo bairro há um cãozinho vira-lata passeando pelas ruas. Enquanto alguns são mais assustados, outros chegam a fazer amizade com os moradores e conquistar corações. No Brasil, essa raça indefinida é a mais popular, representando 40% da preferência, segundo dados do PetCenso 2021, realizado pela plataforma DogHero.

Em segundo e terceiro lugar entre as raças mais queridas pelos tutores, estão shih-tzu e yorkshire terrier, com 12% e 5%, respectivamente.

O serviço para animais de estimação da DogHero Brasil analisa os pets cadastrados em sua plataforma online em mais de 750 cidades do Brasil. Em 2020, registrava mais de 1,8 milhão de cachorros e gatos no País.

Ranking das raças

Cães

40% de preferência: Sem raça definida (SRD)

Sem raça definida (SRD) 12% de preferência: Shih-tzu

Shih-tzu 5% de preferência: Yorkshire terrier

Yorkshire terrier 4% de preferência: Poodle e Spitz alemão

Poodle e Spitz alemão 3% de preferência: Pinscher, Buldogue francês, Lhasa apso e Golden Retriever

Pinscher, Buldogue francês, Lhasa apso e Golden Retriever 2% de preferência: Dachshund

Gatos

98% de preferência: Sem Raça Definida (SRD)

Sem Raça Definida (SRD) 0,4% de preferência: Azul Russo

Azul Russo 0,3% de preferência: Gato de Bengala

Gato de Bengala 0,2% de preferência: Siamês e Snowshoe

Siamês e Snowshoe 0,1% de preferência: Himalaio, Pelo curto inglês, abissínio e siberiano

Himalaio, Pelo curto inglês, abissínio e siberiano 0,08% de preferência: Korat

Nomes mais populares

Além do ranking de preferência, a DogHero Brasil detalhou os nomes mais populares entre cães e gatos no País. Em relação aos doguinhos, Thor e Mel aparecem em primeiro lugar, enquanto Luke e Luna estão em segundo.

No caso dos gatos, os nomes Simba e Luna são os mais em alta, seguidos de Tom e Nina.

Cães

1º Lugar: Thor e Mel;

Thor e Mel; 2º Lugar: Luke e Luna;

Luke e Luna; 3º Lugar: Bob e Nina;

Bob e Nina; 4º Lugar: Theo e Amora;

Theo e Amora; 5º Lugar: Fred e Meg;

Fred e Meg; 6º Lugar: Apolo e Lola;

Apolo e Lola; 7º Lugar: Billy e Maya;

Billy e Maya; 8º Lugar: Zeus e Belinha;

Zeus e Belinha; 9º Lugar: Chico e Bela;

Chico e Bela; 10º Lugar: Max e Pandora.

Gatos

1º Lugar: Simba e Luna;

Simba e Luna; 2º Lugar: Tom e Nina;

Tom e Nina; 3º Lugar: Chico e Mia;

Chico e Mia; 4º Lugar: Fred e Mel;

Fred e Mel; 5º Lugar: Theo e Lua;

Theo e Lua; 6º Lugar: Romeu e Aurora;

Romeu e Aurora; 7º Lugar: Luke e Frida;

Luke e Frida; 8º Lugar: Mingau e Pandora;

Mingau e Pandora; 9º Lugar: Apolo e Nola;

Apolo e Nola; 10º Lugar: Frajola e Maya.