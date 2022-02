Buldogue: conheça e entenda tudo sobre o grupo de raças

De focinho curto e porte que varia entre pequeno e médio, o grupo de raças de cachorro buldogue é popular nas exposições de cães. Os tipos mais comuns dele no Brasil são o Buldogue Inglês, o Buldogue Francês e o Buldogue Americano.

Os cães desse tipo costumam ser gentis, de temperamento moderado, de grande paciência e de resistência para as brincadeiras com crianças. Apesar de serem animais de pelo curto, podem soltar mais pelos que os que possuem pelo longo, o que pode exigir uma escovação semanal para retirar o excesso.

Características das raças

As raças mais conhecidas são os buldogues Inglês e Francês, que têm a origem comum em cães que eram utilizados em rinha com touros até o século XIX, revela o médico veterinário Breno Pinheiro*. O grupo de raças quase chegou a ser extinto, mas com a popularização das exposições de cães, passou a ser selecionada por critérios estéticos.

Com a entrada no mundo de amostras, eles se tornaram mais baixos, com peito mais largo e focinho achatado com prognatismo — condição onde a mandíbula e os dentes inferiores se projetam para a frente dos superiores — mais acentuado. De maneira geral, são animais com uma aparência que desperta respeito.

Apesar da origem violenta, são cães brincalhões, gentis, afetuosos, preguiçosos e possuem um temperamento moderado. Eles não estão entre as raças mais fáceis de adestrar. De maneira geral são mais independentes e se cansam facilmente, dificultando o adestramento, explica o especialista.

Tipos de buldogue

A Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), organização que estabelece padrões para criação, emite registros, pedigrees e promove exibição e premiação de cães de raça pura no País, lista as principais raças do grupo. São elas:

Buldogue Campeiro

Legenda: Os animais da raça são cães guardiões Foto: divulgação/Molosso di Jerivá

O cão tem como origem os buldogues que vieram para o Brasil trazidos pelos imigrantes europeus. Eles eram usados para capturar o gado selvagem.

O animal tem o formato corporal levemente retangular, com membros vigorosos, musculosos e com ossos fortes. A cabeça é volumosa e peito amplo, formando um aspecto imponente. Visto de cima, ele tem ombros largos e lombo estreito.

Versátil, eles possuem características de cães guardiões. Destacam-se pela fidelidade ao tutor, tenacidade e coragem. O temperamento é vigilante e tranquilo, perseverante, com acentuado espírito de luta e companheirismo. São dóceis com crianças.

Conforme a CBKC, são cães tranquilos, de fácil adaptação, controláveis, não tímidos e latem pouco.

Buldogue Francês

Legenda: A raça é que possui o menor porte entre o grupo Foto: Shuttorstock

O Clube da raça foi fundado em 1880 em Paris. O primeiro registro data de 1885, e o padrão foi estabelecido em 1898, ano em que a Sociedade Canina Central (Kennel Club Francês) reconheceu o Buldogue Francês como raça.

É um animal do tipo molossoide — categoria de cães de físico forte e que possuem, em teoria, traços físicos em comum com a extinta raça Molossus — de pequeno porte. Ele deve ter a aparência de um cão ativo, inteligente, muito musculoso, de estrutura compacta com uma sólida ossatura.

No corpo, nenhum ponto é exagerado comparado aos outros, o que poderia destruir a harmonia geral ou dar ao cão uma aparência disforme de gênero, ou de movimento. Possui um temperamento de cão de companhia. É sociável, alegre, brincalhão, possessivo e ativo.

Buldogue Serrano

Legenda: O cão do tipo é um guardião equilibrado, atento e versátil Foto: divulgação/CBKC

É um cachorro brasileiro, que também tem a origem na atuação com bovinos. Possui um aspecto sólido, maciço, atarracado, mas dando impressão de grande agilidade. Os músculos são longos. Ele possui o temperamento dócil e meigo com as pessoas da casa.

É um guardião equilibrado, atento e versátil. Deve possuir extrema coragem e mostrar submissão à disciplina ante o tutor. Não deve dar demonstrações gratuitas de agressividade às pessoas ou aos outros cães. Porém, é destemido quando provocado ou sob comando.

Perguntas frequentes

Qual o valor de um buldogue?

Conforme Breno Pinheiro, o valor depende da raça e da linhagem do animal, podendo variar bastante, mas geralmente está entre R$ 3 mil e R$ 8 mil.

Qual o tamanho médio?

Legenda: A raça Buldogue Americano é a mais alta do grupo Foto: Shuttorstock

Os cachorros desse grupo de raças são considerados de porte médio. Entre as mais conhecidas, o Americano é o maior, chegando à altura média de 50 centímetros e 30 kg, enquanto o Francês é o menor, com altura média de 35 centímetros e 14 kg.

Quais doenças são comuns no grupo de raças?

O principal problema de saúde comum em buldogues é a síndrome respiratória do cão braquicefálico (SCB) — caracterizada pela obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores, com prejuízo da chegada do ar aos pulmões. Segundo explica o especialista, o conjunto de malformações anatômicas acaba por dificultar a troca de calor e respiração desses animais.

Além dessa condição, o excesso de dobras na pele desses cachorros causa uma predisposição às dermatites e problemas oftálmicos. Outra questão de moderada incidência são os problemas cardíacos, lista o médico.

Quantos anos vive?

A expectativa de vida do grupo de raças é entre 8 e 10 anos. No entanto, o veterinário esclarece que a longevidade depende dos cuidados e assistência médica fornecidos pelos tutores aos cães. Ele afirma que já atendeu exemplares saudáveis que possuíam mais de 13 anos.

Qual a quantidade de ração para um buldogue?

A quantidade de comida adequada depende da marca do alimento, nível de atividade do cão e condições pré-existentes. O especialista indica que os tutores verifiquem a quantidade no verso da embalagem da ração, onde é informado a porção que deve ser fornecida ao dia considerando o peso do animal e o nível de atividade dele.

Cuidados especiais com buldogues

Legenda: Em média, um exemplar do grupo de raças custa até R$ 8 mil Foto: Shuttorstock

Breno Pinheiro alerta que, devido às características gerais do grupo de raças — quietos e menos aptos a atividades físicas — eles são fortes candidatos à obesidade. O problema pode agravar o quadro da síndrome do braquicefálico.

Então, o veterinário aconselha ficar atento à quantidade de alimento fornecida aos animais, assim como sempre que possível estimular exercícios de baixa intensidade e intervalos curtos.

Também é importante evitar a prática de atividades com muita exposição ao sol e sempre garantir que eles tenham água disponível. Manter uma boa higienização das dobras da pele com produtos específicos e indicados por um especialista pode prevenir e minimizar a formação das dermatites.

*Breno Pinheiro é médico veterinário com especialização em oncologia veterinária, mestrado e doutorado em ciências veterinárias, CRMV: 2993. É graduado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Pós-graduado pela Qualitas e PPGCV/ UECE. Foi professor de cinotecnia e clínica médica de cães e gatos.