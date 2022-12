Qual o lado certo do papel alumínio? Veja como utilizar na cozinha

O preparo da ceia de Natal requer cuidado e dedicação para que a reunião com familiares e amigos seja uma experiência deliciosa. O peru ou o chester costumam ser opções de prato principal no menu servido pela noite, mas é necessário ter atenção para usar o lado certo do papel alumínio.

A chef pâtisserie Matu Macêdo detalhou que, como o cozimento de uma grande ave é demorado, os especialistas na cozinha aconselham que o animal seja coberto com papel alumínio. No entanto, o lado brilhoso deve ser colocado para baixo.

Uma alternativa é utilizar um saco "assa fácil", que também pode ir ao forno. "Depois de uns 40 minutos — esse tempo pode variar conforme tamanho de sua ave — retire o papel e deixe dourar", detalhou a professora do curso de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Matu Macêdo Doutora em património e cultura alimentar pela Universidade de Coimbra "Eles vão servir como uma tampa, evitando que o aromas dos temperos se dispersem e fiquem em contato com a ave e também evitam que ela asse primeiro que cozinhe".

O que servir na ceia?

Além das típicas músicas natalinas e dinâmicas como "amigo secreto" ou "amigo doce", a noite de Natal é marcada pela ceia. Pensando em receitas práticas e simples, o Diário do Nordeste organizou uma lista com pratos que podem ser preparados, incluindo uma opção de sobremesa.

Dentre as opções, estão: