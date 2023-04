Conheça 10 ovos de Páscoa para todos os gostos em Fortaleza

Considerada uma das datas mais aguardadas do ano, a Páscoa, celebrada no próximo domingo (9), é um momento religioso e de confraternização entre familiares e amigos.

Reunidos, esses grupos desfrutam de iguarias típicas do feriado, como bacalhau e camarão. Esses alimentos não são os únicos a chamar atenção na mesa da celebração, dividindo espaço com os famosos ovos de Páscoa.

Supostamente, os primeiros modelos da guloseima surgiram no século XVIII, na França, quando confeiteiros decidiram criar ovos de chocolate adicionando bombons à parte interna. Fazendo sucesso entre os fregueses, não demorou para que a novidade ganhasse o mundo.

Três séculos depois, a sobremesa aparece em formas variadas, como as “de colher” e as salgadas, além das mais saudáveis, livres de açúcar e glúten.

O Diário do Nordeste preparou uma lista com 10 opções de ovo de Páscoa produzidos e vendidos por empresas de Fortaleza que prometem conquistar todos os gostos:

1. Ovo de Colher

Tornando-se popular nos últimos anos, o Ovo de Colher tem substituído os modelos tradicionais, utilizando as apetitosas possibilidades de recheio para atrair os consumidores. Entre as opções de recheio da confeitaria Rayane Brito Sweet, por exemplo, estão: creme de ovomaltine, brownie, doce de leite e brigadeiro.

Onde encontrar: @rayanebritosweet

@rayanebritosweet Preço: R$ 79,90

2. Ovo Infantil

Pensando na criação de memórias especiais durante o feriado, a sugestão para as crianças é o “Kit Confeiteiro”. A opção, que vem com uma bisnaga de brigadeiro e dois tubetes de confeito, permite que o pequeno monte o próprio ovo, estimulando a criatividade e deixando o momento ainda mais divertido.

Kit ainda estimula a coordenação motora dos pequenos

Onde encontrar: @cantinhodobrownie

@cantinhodobrownie Preço: R$ 40

FUGINDO DO TRADICIONAL

3. Ovo Empada

Um dos maiores sucessos da Padaria Costa Mendes, o Ovo Empada é a escolha perfeita para aqueles que fogem dos doces durante a Páscoa. De acordo com o gosto do cliente, a iguaria pode vir recheada com frango ou carne de sol, junto ao queijo catupiry.

Onde encontrar: @padariacostamendes

@padariacostamendes Preço: R$ 54,99 (frango com catupiry) / R$ 64,99 (carne do sol com catupiry)

4. Ovo Bolo de Cenoura

Unindo sobremesa e cafezinho da tarde, o Ovo Bolo de Cenoura tem o famoso sabor de bolo como recheio, junto a um delicioso brigadeiro de chocolate ao leite. Balanceando a doçura da iguaria, a casca da sobremesa é feita de chocolate meio amargo.

Iguaria pode servir como sobremesa do domingo pascoal

Onde encontrar: @mercadodocafe

@mercadodocafe Preço: R$ 59,90

5. Ovo Pudim

Caso uma única guloseima não seja o suficiente, a sugestão é se deliciar com o Ovo Pudim, união perfeita entre as duas sobremesas, com direito a casca de chocolate branco e calda de caramelo.

Onde encontrar: @dacomadregourmet

@dacomadregourmet Preço: R$ 79,90

6. Ovo Bentô

O divertido estilo bentô invadiu o mundo dos bolos no ano passado. Nesta Páscoa, é a vez do modelo fazer sucesso nos ovos de Páscoa, permitindo que o cliente personalize a gusoleima com frases e desenhos de sua preferência.

Onde encontrar: @magnificatgourmet

@magnificatgourmet Preço: R$ 70 e R$ 75

7. Ovo Sushi

Campeão das opções mais exóticas, o Ovo Sushi, da Casa Sushi Vibe, promete conquistar o coração dos amantes da cozinha japonesa com suas quase 500g de arroz, cream cheese e frutos do mar, incluindo salmão e camarão.

Onde encontrar: @sushi.vibe

@sushi.vibe Preço: R$ 75

ALTERNATIVAS MAIS SAUDÁVEIS

8. Ovo "Fitness"

Para não fugir da dieta durante o feriado e, ainda assim, se deliciar, a melhor alternativa é optar pelos ovos ‘fitness’, guloseimas caracterizadas pela ausência de açúcar, glúten e lactose.

Onde encontrar: @emporiocharis

@emporiocharis Preço: de R$ 43 a R$ 79,80

9. Ovo Vegano

Com recheio de brigadeiro de leite de coco e casca de chocolate amargo, além de cobertura de morangos, a versão vegana da sobremesa pascoal é uma das opções mais procuradas da confeitaria Império Doce.

Onde encontrar: @_imperiodoce_

@_imperiodoce_ Preço: de R$ 70 a R$ 95

10. Ovo Sem Lactose

Para pessoas intolerantes à lactose, os anos de Páscoa sem chocolate acabaram: a iguaria agora possui diferentes versões livres do açúcar do leite, com sabores que variam de Bem Casado a Red Velvet.

Onde encontrar: @caocaosaudavel

@caocaosaudavel Preço: de R$ 95,90 a R$ 149,90

*Estagiária sob supervisão de Mariana Lazari.