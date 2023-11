Zoé morre em Todas as Flores? Veja o que acontece na novela

A personagem Zoé, interpretada por Regina Casé, vira alvo de Garcia (Adriana Seiffert) depois de ter a morte encomendada por Débora (Barbara Reis). Nos capítulos finais da novela "Todas as Flores", da TV Globo, a vilã vai conseguir escapar e ainda armará um plano contra rival com ajuda de Galo (Jackson Antunes).

Nesta quarta-feira (8), a viúva de Samsa (Ângelo Antônio) faz a exigência a Garcia para eliminar Zoé: "Tem que ser você. Chegou a hora de você provar que é leal a mim".

Morte de rival

Durante emboscada, Garcia tentará atirar em Zoé, mas vai ser impedida por Galo, fazendo com que a traficante vire o jogo. Após matar a rival, Regina Casé será a nova chefe da quadrilha. As informações são do Notícias da TV.

Porém, nas cenas finais, ela ainda irá assumir que matou Rivaldo (Chico Diaz), Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) e Humberto. Também vai admitir envolvimento com a quadrilha de tráfico humano. Em julgamento público, a vilã pedirá perdão de joelhos para Maíra.

A novela, escrita por João Emanuel Carneiro, conta com 85 capítulos. Todos estão disponíveis no catálogo do streaming Globoplay.