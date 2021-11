Zé Felipe e Virgínia são acusados de gordofobia nas redes sociais

O casal de influenciadores Zé Felipe e Virgínia estão sendo acusados de gordofobia nas redes sociais após a youtuber fazer uma publicação nos stories do Instagram rindo de um vídeo sobre compulsão alimentar.

Nas imagens, o casal e amigos aparecem brincando com o viral de uma mulher que falava do problema com a obesidade e de seu distúrbio alimentar.

No video, ela diz comer 12 pães por dia. Segundo publicação do Tik Toker Matheus Baldi, o casal será processado pela menina que apareceu no vídeo.

"Eu conversei com a estudante que foi vítima dessa brincadeira de mal gosto [...]. Ela falou que teve conhecimento no último fim de semana ao chegar da prova do Enem e disse que pretende processar pela exposição", diz Baldi.

Ainda conforme o Tik Toker, a situação deixou a moça muito triste, uma vez que ela já sofre muito com a obesidade. "Ela tem muitos traumas porque inclusive chegou a pesar 240 quilos. Ela se emocionou muito ao telefone e ainda está sofrendo com essa situação", conta.