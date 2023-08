Zé Felipe admite ter se arrependido de rap para defender Virgínia

Zé Felipe e Virgínia Fonseca foram os convidados do Conversa com Bial, exibido nessa terça-feira (29). Na entrevista, Pedro Bial citou as críticas que a influenciadora recebeu após lançar uma base.

"Virou uma onda de críticas. E quem gostava não podia falar que gostava, porque sofria hate. Por que as pessoas iriam falar e sofrer hate à toa? Só que, graças a Deus, depois as pessoas que gostaram da base começaram a falar. Não tem o que ser feito. Você tem que apanhar. Me deu alopecia, caiu o cabelo", relembrou ela, sobre a crise.

Em seguida, Bial perguntou se Zé Felipe costuma defender a parceira. “De vez em quando faço um rap aí, um negócio”, respondeu o cantor rindo.

O programa então exibiu um trecho da música feita depois do jornalista Evaristo Costa questionar a maternidade de Virgínia. A letra virou piada nas redes sociais na época: “Peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virginia. Ela sempre no corre, trampando a mil. Sempre apanhando, mas nunca caiu”.

“Que vergonha daquilo”, confessou Zé Felipe. “Você tem vergonha?”, perguntou Bial. “Eu tenho”, confirmou o filho de Leonardo. “O que vale é a intenção, amor”, consolou Virgínia.