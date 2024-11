William Bonner reclama ao vivo de performance de cantora e viraliza nas redes sociais

Um comentário feito ao vivo pelo jornalista William Bonner, na noite dessa segunda-feira (4), repercutiu nas redes sociais. O apresentador, que está nos Estados Unidos acompanhando as eleições presidenciais, reclamou do desempenho de uma cantora durante participação dele no Jornal Nacional.

Na ocasião, o profissional, que estava próximo à Casa Branca — residência oficial do chefe de Estado estadunidense —, comentou sobre as apresentações e se desculpou pelo barulho ao fundo, que invadiu a transmissão da TV Globo.

Assista ao momento

"Bom, até agora há pouco, nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e, ao mesmo tempo, tinha uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, e estava bem ruim a situação", iniciou o comunicador.

"Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, vou pedir desculpas pelo barulho que tem aqui ao fundo", completou Bonner que, em seguida, chamou a repórter Carolina Cimenti, correspondente da Globo no território estadunidense.

O comentário do jornalista sobre a performance de cantora foi destacado nas redes sociais, onde usuários frisaram a suposta desaprovação de Bonner à apresentação. "Vivi pra ver o Bonner reclamando da mulher cantando mal ao vivo", escreveu um internauta no X, antigo Twitter. "Se o The Voice não tivesse sido extinto, o Bonner seria jurado daqui alguns anos", brincou outro na mesma plataforma.