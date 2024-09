Will Smith ganha jantar de boas-vindas na casa de atriz e empresário no Rio de Janeiro

O ator Will Smith já está no Brasil para se apresentar no Rock in Rio 2024, nesta quinta-feira (19), já que possui carreira solo no rap, além do seu bem-sucedido trabalho nas telas. Nessa terça (17), ele ganhou um jantar de boas-vindas na casa da atriz Livia Rossy, que está no elenco da novela “Família é tudo”, e do empresário Rodolfo Medina, filho de Roberto Medina.

O evento, que aconteceu no Rio de Janeiro, contou com a presença de várias celebridades, entre elas Xamã, a cantora Iza, Juliana Alves, Maju Coutinho e Sheron Menezzes. O menu da festa foi assinado pela chef Carmen Virgínia, do restaurante Altar Cozinha Ancestral.

“Fizemos um jantar e tivemos bebidas de boas-vindas para o Will Smith. Foi bem intimista, mas muito divertido e interessante. É uma honra receber ele no nosso festival”, disse Livia, ao Gshow.

Ao g1, a chef Carmem afirmou que o ator aprovou o menu preparado por ela, e “amou caipirinha de umbu cajá que só tem no Nordeste, bolo de rolo, pastel de festa e arroz caldoso”.