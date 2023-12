Whindersson Nunes revela que já foi agredido por fã de Luísa Sonza

Whindersson Nunes, de 28 anos, relembrou nesta segunda-feira (12) uma experiência não muito amigável com uma fã de Luísa Sonza. Durante entrevista ao podcast "Vênus", no YouTube, ele falou sobre como lida com os haters.

"Uma vez uma menina jogou um copo de cerveja no para-brisa do meu carro. Eu nunca contei isso em lugar nenhum, porque eu sei que o hate pra mulher é maior, né?", disse o comediante.

Veja também

A atitude surpreendeu Whindersson: "Não tinha costume disso, eu sou acostumado a chegar no lugar e a pessoa 'ah, Whindersson?'. De jogar alguma coisa sim, mas das outras vezes foi só falar, de xingar, mas nada muito ruim".

Ele ressaltou que o episódio foi isolado, e que aconteceu durante a separação tumultuada dos dois artistas.

Nunes destacou também que reage com paciência nestes episódios. "Jesus me ensina muito isso. Dá pra esquentar, mas é uma vez, mas não sempre. Às vezes tenho vontade (de se estressar). Mas aí penso 'Jesus não faria isso', explicou.

Na conversa, Whindersson falou também sobre como lida com o carinho dos fãs. "Uma coisa que não consigo me acostumar, não que eu não goste, mas é receber coisas com meu rosto. Eu não aguento me ver", brincou.