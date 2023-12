Ana Hickmann e ex devem pagar dívida de mais de R$ 1 milhão em três dias; entenda

A 3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa, em São Paulo (SP), determinou nesta quarta-feira (13) que a dívida de R$ 1,6 milhão de Ana Hickmann e Alexandre Correa com o banco Bradesco seja paga em até três dias.

Segundo informações do G1, a decisão determina que o pagamento deve ser feito sob pena de penhora de bens. Isso que dizer que o patrimônio do ex-casal poderá ser bloqueado ou expropriado até que os débitos sejam quitados.

"Apenas em 2023, foram contratados mais de R$ 28 milhões em empréstimos, que contam com imóveis gravados com garantia de alienação fiduciária", diz um trecho do processo divulgado pelo G1.

De acordo com o Bradesco, Ana e Alexandre fizeram empréstimos com garantia de imóvel, o que corresponde a alienação fiduciária. Ou seja, a instituição tem o imóvel como garantia de pagamento de dívida e poderá penhorá-lo caso o valor não seja pago no prazo determinado.

A Justiça ainda determinou que o ex-casal arque com custos e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que foram fixados em 10%.

Caso de violência doméstica

A vida financeira de Ana Hickmann e Alexandre Correa se tornou pública logo após caso de violência doméstica sofrido pela apresentadora no último dia 11 de novembro. A agressão teria ocorrido durante uma briga do então casal, e Ana registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica.

Segundo o documento da Polícia Civil, Alexandre teria pressionado Ana contra a parede, também ameaçando agredi-la com cabeçadas. O relato foi concedido pela própria Ana Hickmann, que disse ter se afastado do então marido em seguida, fazendo contato com a polícia para denunciar o caso.

Alexandre Correa confirmou a briga, mas negou as cabeçadas.