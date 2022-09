Whindersson Nunes nega affair com ex-namorada de Vitão

O humorista Whindersson Nunes foi alvo de rumores sobre ter engatado um relacionamento com a influenciadora Thailyse Pivato, ex-namorada do cantor Vitão. As especulações começaram a surgir após viralizar uma foto dos dois publicada pela blogueira, que escreveu na legenda: “Amo viver a vida com você”.

Porém, nesta quinta-feira (29), o comediante negou o affair. Não demorou muito para usuários de redes sociais lembrarem que Thailyse é ex de Vitão, com quem Luísa Sonza, ex de Whindersson, teve um romance após o fim do casamento com o humorista.

O relacionamento gerou polêmica sobre o casamento ter acabado por uma traição, uma vez que Vitão frequentava a casa do ex-casal e os tinha como amigos

Através das redes sociais, Whindersson se pronunciou e afirmou que Thailyse é apenas uma amiga. Após um fã sugerir um affair entre os dois, o humorista prontamente negou. “Não”, respondeu. “Gente, a Thaylise Pivato é minha amiga. E tenham certeza que no dia que eu namorar de novo, vocês vão demorar um pouco a saber, mas não! Não estou”, escreveu ele.

Nâo é a primeira vez que o humorista é alvo de rumores a respeito da vida amorosa. Recentemente, durante o Rock In Rio, ele foi flagrado assistindo a um show da ex-mulher, Luísa Sonza.