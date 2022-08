Viúvo de Paulinha Abelha rebate acusações de irmã da cantora: 'dinheiro fala mais alto'

Clevinho Santana, o viúvo de Paulinha Abelha, se manifestou após acusações da irmã da cantora, Andrea Abelha. Ela declarou que o ex-cunhado não quer deixar a casa que morava com a artista em Aracaju (SE) — onde Andrea pretende ir com a família para cuidar do pai, Gilson, que sofre de Alzheimer.

Paulinha Abelha, voz da Calcinha Preta, morreu aos 43 anos com quadro de insuficiência renal, após sofrer problemas nos rins. Ela chegou a ficar em coma em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Clevinho respondeu a ex-cunhada em um pronunciamento enviado para a jornalista Fabia Oliveira nesta segunda-feira (29). Ele declarou que ela e as outras irmãs de Paulinha só estão interessadas na herança e que nunca se importaram com o pai.

Clevinho Santana Marido de Paulinha Abelha Como é de conhecimento de todos, a Paulinha juntamente com Clevinho, era quem cuidava e dava total auxílio ao Sr. Gilson. Atualmente, após saberem que o Sr. Gilson tem direito a parte da herança da cantora, e que essa parte só poderá ser acessada pelo seu tutor legal (visto que o mesmo não possui condições físicas e mentais de responder por si próprio, devido à sua doença), houve a manifestação de interesse por parte das irmãs em ficar com a parte do pai, sem seguir com os cuidados. Porém, para Clevinho, isso não seria correto. Se elas querem ter acesso a parte do Sr. Gilson, devem seguir também com a missão de cuidar dele

Cuidados com o pai em casa

Antes de morrer, Paulinha Abelha tinha levado o pai para morar com ela com objetivo de cuidar dele. Após o falecimento da cantora, as irmãs levaram o pai de volta para Simão Dias, no interior de Sergipe, onde a família vive.



De acordo com Clevinho, o acordo é que a parte da herança que ficaria com Sr. Gilson seria entregue para o tutor que fosse cuidar dele. Além disso, a casa em que o viúvo mora seria vendida e repassada as partes para os respectivos responsáveis.



Por ser detentor da maior parte e por ter direito sobre o imóvel, Clevinho pode permanecer na residência até receber a parte que lhe cabe da venda. “Quem sempre cuidou do Sr. Gilson era Paulinha e eu. As filhas nunca iriam, sequer, visitar. Agora o dinheiro fala mais alto e a inversão de valores também”, completou Clevinho.