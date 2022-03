Calcinha Preta não irá substituir Paulinha Abelha na banda após morte da cantora

A banda Calcinha Preta afirmou que a cantora Paulinha Abelha não será substituída. Assim, o grupo musical seguirá somente com o trio de vocalistas Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver. As informações são do g1.

De acordo com o portal, o caso foi confirmado com o empresário Diassis Marques nesta quinta-feira (3).

O empresário ainda acrescentou que o grupo irá se reunir para decidir quando será a volta aos palcos. Até o momento, a banda suspendeu todos os shows até dia 10 de março.

Paulinha Abelha morreu aos 43 anos no dia 23 de fevereiro após sofrer complicações de problemas renais. Ela foi internada e chegou a ficar em coma em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Entenda o caso

A cantora veio a óbito em um hospital privado de Aracaju (SE) e a família ainda não divulgou o laudo sobre o que causou a morte de Paulinha.

O corpo da artista foi enterrado no município de Simão Dias (SE), onde ela nasceu. O município é localizado a cerca de 120 quilômetros de Aracaju.

A cantora ainda contou com dois velórios para fãs, amigos e familiares se despedirem: um em Aracaju e outro na cidade natal da forrozeira. Ao ser noticiada a morte da Paulinha Abelha, a cidade natal da cantora decretou luto de três dias.