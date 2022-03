Viúvo de Paulinha Abelha compartilha vídeo da cantora no leito do hospital: 'eu tinha tanta fé'

Após seis dias desde a morte de Paulinha Abelha, o viúvo da cantora, Clevinho Santos, compartilhou vídeos da artista no hospital, nesta terça-feira (1). A artista aparece cansada, mas chega a mandar beijos para a câmera.

Na legenda da foto, Clevinho deixou escapar a tristeza pela morte de Paulinha Abelha no dia 23 de fevereiro: "eu tinha tanta fé". O dançarino ainda publicou uma foto dos dois sorrindo e se abraçando, além de momentos do casal no show de Luan Santana, o Luan City.

Clevinho Santos Viúvo de Paulinha Abelha "Poxa amor, eu tinha tanta fé, estava tão confiante de que iríamos passar por tudo isso. Eu não consigo acreditar"

A cantora morreu aos 43 anos em um hospital privado de Aracaju (SE), por complicações de problemas renais. Ela foi internada e chegou a ficar em coma em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer problemas nos rins no dia 11 de fevereiro.

ABALO NA FAMÍLIA

A morte de Paulinha foi recebida com muita dor e abalo entre a família. Uma das primas da artista, Maria Joelma, que concedeu entrevista ao O Globo, revelou que a sensação é de medo e tristeza.

"Temo pelo o que será da família agora sem a Paulinha, que ajudava com tudo e praticamente sustentava a família", disse.

O corpo da artista foi velado nesta sexta-feira (25) em um ginásio na cidade de Simão Dias, em Sergipe, local onde foi criada.