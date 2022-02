Mãe de Paulinha Abelha compartilha últimos momentos com a cantora no hospital

A mãe de Paulinha Abelha, Josefa Menezes, desabafou nas redes sociais sobre a saudade da filha, que faleceu na última quarta-feira (23). Paulinha foi internada com um problema renal e passou dias em coma até a data da morte.

A imagem publicada por Josefa foi de quando Paulinha já estava no hospital, uns dos últimos momentos que passaram juntas com a cantora em vida. "A última vez que falei com você, filha. Agora é só saudades", escreveu.

Legenda: Josefa acompanhou Paulinha no primeiro dia de hospitalização da cantora Foto: reprodução/Instagram

Causa da morte

Paulinha, que era uma das vocalistas da banda de forró Calcinha Preta, faleceu por conta de um quadro de comprometimento multissistêmico, mas ainda sem causa divulgada.

Segundo o programa 'Fantástico', veiculado na noite de domingo (28), os laudos médicos que podem informar a causa da morte já teriam sido entregues à família da artista. No entanto, o teor dos exames não foi divulgado.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit