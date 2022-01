Viúva de Paulinho, do Roupa Nova, pretende ter um filho do cantor

Passado mais de um ano da morte de Paulinho, do grupo Roupa Nova, a viúva do cantor, a advogada Elaine Soares Bastos, de 39 anos, disse que fará uma fertilização in vitro para gerar um filho do artista. Os detalhes foram revelados em entrevista à Quem.

Elaine esclareceu que eles coletaram e congelaram os espermatozoides de Paulinho e seus óvulos em uma clínica no Rio de Janeiro entre 2012 e 2013. Na ocasião eles tentavam ter filhos, mas ela acabou desistindo do processo.

Segundo ela, o material permanece guardado e existe um documento assinado por Paulinho dando autorização para que ela retire os espermas. O cantor morreu por complicações da Covid-19 aos 68 anos, em dezembro de 2020.

"Vou fazer o procedimento e terei condições de ter meus filhos. Nós fizemos [ela e Paulinho] essa coleta em 2012/2013. Não conseguíamos engravidar na época e, depois, ele começou a ter uma rotina de shows intensa. Já até mandei a declaração que o Paulinho me deu para o Dr. Luiz Fernando Dale [ginecologista especializado em reprodução humana]", diz ela.

A viúva enfrenta uma disputa judicial com os filhos do cantor para ter reconhecida a união estável com Paulinho e ser incluída na divisão da herança.