Nelson Rubens expõe nude de MC Mirella e vira alvo de críticas; apresentador foi notificado

O apresentador Nelson Rubens foi alvo de uma enxurrada de críticas, após compartilhar um nude da MC Mirella no Twitter, nessa segunda-feira (3). As informações são do UOL.

A advogada da ex-Fazenda, Adélia Soares, informou à jornalista Fábia Oliveira, do portal Em Off, que o contratado da RedeTV! já foi notificado extrajudicialmente.

Nelson Rubens

Na postagem, o apresentador do TV Fama ainda fez piada do vídeo publicado por engano pela MC, que o apagou imediatamente.

Nas imagens expostas por ele, Mirella aparece tomando banho, totalmente nua, e acariciando as partes íntimas.

“OkOk, BOMBA! Assim é que se começa 2022: Mc Mirella foi enviar nudes, mas errou de endereço… E o vídeo foi parar no Instagram dela! Já deletou. Mas, aqui, vale à pena rever como a Mirella está ‘a flor da pele’… Veeeejaaaa”, dizia a legenda escrita por Nelson Rubens na publicação, também apagada minutos depois.

“Que absurdo. Eu acho incrível que o Nelson Rubens é uma pessoa pública, porque gente vê a molecada, os adolescentes postando esse tipo de conteúdo quando vaza … Mas ele, realmente, me surpreendeu. Não sei se ninguém avisou a ele, mas isso que ele fez é crime”, criticou a advogada de defesa da artista.