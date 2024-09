Virgínia Fonseca revela o nome completo de José Leonardo: 'Um livro'

A influenciadora digital Virgínia Fonseca revelou o nome completo do filho caçula, José Leonardo, que nasceu no último domingo (8). O nome é uma homenagem ao avô, o cantor sertanejo Leonardo.

“José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa. Um livro? Não, o nome dele”, escreveu a empresária, em suas redes sociais.

Nesta sexta-feira (13), ela também contou que o bebê tomou a primeira vacina, na companhia das irmãs mais velhas, Maria Alice e Maria Flor.

“José tomou a primeira vacina! E as Marias sentiram junto! Florzinha colocou a mão no bumbum e a Mariazinha começou a chorar junto”, relatou Virgínia.

As três crianças são fruto do relacionamento da empresária com o cantor Zé Felipe. Virgínia chegou a ficar hospitalizada após o nascimento do bebê, devido a uma virose. Ela também teve uma reação alérgica após o parto, mas já está em casa com a família.