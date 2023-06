Viih Tube pede a separação de Eliezer após sonho e ele compartilha reação

Os fãs de Eliezer levaram um susto, na manhã desta quinta-feira (22), após o ex-BBB dizer que Viih Tube pediu a separação. Ele publicou uma série de Stories explicando o ocorrido.

Segundo Eliezer, tudo começou quando ele acordou e foi dar um beijo na influenciadora e na filha do casal, Lua Di Felice.

“Hoje acordei. Fui no banheiro, voltei. Quando voltei fui dar um beijo nas duas. E ai a Viih falou: ‘não quero papo’. Falei: 'ta bom, o que aconteceu?' Ela: ‘não quero falar com você’”, contou ele.

"Ela disse: 'Quero separar, acabou. Você me traiu, traiu a Lua. Quero me separar'. Eu achei que ela estava debochando da minha cara." Eliezer, sem saber o que estava acontecendo, chegou a pesquisar nas redes sociais se havia alguma notícia sobre ele na internet. “Meu Deus do céu, será que alguém inventou alguma coisa?”

Após não encontrar nada na web, o ex-BBB insistiu em conversar. "Ela deitada na cama. 'Você vai me contar o que está acontecendo ou não, Vitória?' Nós somos dois adultos, primeiro a gente precisa conversar. Você não chega e fala que eu te traí e vai embora'. Aí ela confessou: 'Eu sonhei [com a traição]'".

Depois de escutar sobre o sonho, Eliezer disse, entre risos, que precisou respirar fundo para não brigar com a esposa. "Vocês estão achando que é fácil?".

RESPOSTA DA INFLUENCIADORA

Ainda na manhã desta quinta, a influenciadora postou uma série de Stories explicando a versão dela do sonho. "Não sei se vocês se recordam, mas a última vez que eu sonhei que eu fui traída eu fui mesmo. Quem lembra do Big Brother. Que eu sonhei que eu tinha sido corna, no final descobri que eu tinha sido corna mesmo”, disse ela ao lembrar da traição antes da 21ª edição do reality show na qual ela participou.

“Às vezes os sonhos são pra nos dar um sinal. Quem sabe vai vir a tentação logo pra ele [Eliezer]. Aí ele vai ficar meio esperto pra querer fazer e não vai fazer nada”, disse Viih, brincando com a situação.

A influenciadora ainda supôs que o sonho poderia ter acontecido após as recentes notícias de traição - entre elas a do jogador Neymar. “Pode ser porque teve algumas notícias de traição em site de fofocas nesses últimos dias. Porque falam que os sonhos têm a ver com o que se passa no dia, com o que você pensa no dia. Pode ser. Mas pode ser um aviso.”