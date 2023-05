Vídeo de Mel Maia e MC Daniel divide opiniões entre internautas por 'pegada no pescoço'

Um vídeo da atriz Mel Maia interagindo com o namorado, o cantor MC Daniel, tem divido opiniões de usuários nas redes sociais. Na gravação, compartilhada pela profissional, o casal está sentado em uma mesa de uma lanchonete, onde trocam beijos e carícias, até que em um momento o artista envolve o pescoço da companheira com a mão e o puxa na direção dele.

Nas imagens, é possível perceber que o gesto do funkeiro parece ser uma forma de chamar a atenção da companheira. Em seguida, eles trocam alguns beijos. A cena foi publicada no perfil do TikTok da intérprete de "Guiga", personagem da novela "Vai na Fé".

Na rede social, os usuários comentaram o momento. Alguns apoiando a atitude e outros condenaram. "Toda mulher deveria passar por um amor assim", disse uma. "A química de milhões", observou outra.

No entanto, teve quem questionasse a cena: "Química ou (violência) física?!", escreveu um internauta. "Se um dia alguém me enforcar assim do nada, eu juro que rasgo na hora o rosto da pessoa; independente se é namorado ou não", avaliou outro no Twitter.