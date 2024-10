Vera Viel recebe visita da família em Hospital no dia do aniversário

Vera Viel recebeu uma emocionante surpresa neste sábado (12). A esposa de Rodrigo Faro comemorou os 49 anos e recebeu as filhas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está internada após passar por cirurgia “sem intercorrências” para a retirada de um tumor maligno da coxa esquerda.

A modelo compartilhou o momento com os seguidores no Instagram. Na legenda da publicação, Vera agradeceu pelo apoio que tem recebido.

“Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu O chamei enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que o recebesse para sempre”, descreveu”

Vera finalizou mencionando sua salvação: “Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado! Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita no meu ser! Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação”.

Família reunida no hospital

Rodrigo Faro compartilhou o momento em que as filhas, Clara, Maria e Helena e mais alguns familiares chegam ao hospital.

“Depois de receber o amor e as orações de vocês, agora é hora da Vera receber o amor da família. As meninas estavam com saudades da mamãe. Temos uma longa jornada pela frente e já vencemos em nome de Jesus!”, disse o apresentador.

Vera retirou um sarcoma sinovial localizado na coxa esquerda, um tumor considerado raro. Seu estado de saúde é estável. “A paciente encontra-se clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório”, diz boletim emitido pelo hospital.