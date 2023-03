Venda de ingressos do The Town começa hoje pela Ticketmaster; veja como comprar

A venda de ingressos para o festival The Town, dos mesmos criadores do Rock in Rio, começa nesta terça-feira (14), às 19h. O evento será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Atrações como NeYo, Bruno Mars, Foo Fighters, Ludmilla, Maroon 5, Post Malone, Racionais MC's e Luísa Sonza integram o line-up da festa.

Venda de ingressos

Com ingressos custando R$ 770 (inteira) e R$ 385 (meia-entrada), a venda será feita exclusivamente pela internet por meio do site da Ticketmaster Brasil. O limite de compra é de até 4 (quatro) ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada. A taxa de conveniência não será cobrada.

O público deverá selecionar a data que deseja ir posteriormente, garantindo a entrada ao evento antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações.

Line-up

Estão entre as atrações divulgadas até o momento os artistas NeYo, Bruno Mars, Post Malone, Foo Fighters, Maroon 5, Racionais MC's e Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Ludmilla, Jão, Iza e Criolo.

Cinco palcos

Conforme a publicação, o festival será dividido em cinco palcos:

Skyline: o maior palco do festival, inspirado nos edifícios de São Paulo;

The One: terá shows de conteúdo exclusivo do festival, bandas consagradas e novos artistas;

New Dance Order: destinado aos shows dos gêneros house, techno, trance, bass e trap;

Factory: inspirado nos antigos galpões de fábricas, terá performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap;

São Paulo Square: palc que irá receber artistas de jazz e blues. Inspirado em construções históricas da capital paulista como a Catedral da Sé, Estação da Luz e Teatro Municipal.

A previsão é de que o The Town receba 500 mil pessoas nos cinco dias de festival.