Veja final explicado do filme 'O Mundo Depois de Nós', sucesso da Netflix

O novo filme da Netflix com Julia Roberts e Ethan Hawke está dando o que falar. Lançado na última sexta-feira (8), "O Mundo Depois de Nós" tem um final aberto, levando o público a tirar as próprias conclusões. Conforme o autor do livro homônimo, Rumaan Alam, a escolha foi intencional.

Em entrevista à Variety, disse que a origem do apocalipse realmente não é explicada na trama. O filme, que se inspira no livro, aborda as férias de uma família, que subitamente é interrompida quando o dono da casa aparece.

O homem misterioso, interpretado por Mahershala Ali, revela que fugiu de um apagão sem precedentes. Sem internet, rádio ou telefone fixo, a família de férias não consegue descobrir o que realmente está acontecendo.

Apesar da expectativa do mistério ser explicado ao final da produção, o público não tem a resposta. "Seria um ataque cibernético, um ato de guerra ou um desastre ambiental que causou o colapso da civilização? Por isso é tão assustador, não saber é assustador", disse Rumaan.

Conforme o Uol, a hipótese mais plausível é de que uma invasão hacker tomou grandes proporções, causando o mau funcionamento de aviões, bancos, jornais e da própria internet.

