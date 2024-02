Vanessa Lopes aparece pela primeira vez ao lado da família após desistir do BBB 24

Vanessa Lopes apareceu pela primeira vez nas redes sociais, nesta terça-feira (6), após desistir do BBB 24. O registro foi publicado pelo pai da influenciadora, o empresário Alisson Ramalho, no Instagram.

No clique, Vanessa aparece sorridente ao lado da irmã mais nova, Alicia, no banco traseiro do carro dos pais. Alisson e a mãe da ex-BBB, Liziane Lopes, estão no banco dianteiro, também sorrindo. "Nossos momentos juntos são sempre os melhores! Vanessa está voltando calmamente", escreveu o pai.

Veja também

Problemas emocionais

Vanessa decidiu encerrar sua participação no BBB 24 após enfrentar problemas emocionais no reality show. Fora da casa, ela passou a fazer tratamentos psiquiátricos e ficou afastada das redes sociais.

No entanto, em boletim médico publicado nessa segunda-feira (5), os profissionais responsáveis pela saúde mental da influenciadora afirmaram que ela tem evoluído "de forma excelente" e que, inclusive, foi liberada para retomar algumas atividades sociais.