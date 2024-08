Vai ter o Lyp Sync do Domingão, hoje (18)? Veja mudança na programação

A estreia da nova temporada da Batalha de Lip Sync do Domingão com Huck prevista para este domingo (18) foi adiada por conta da morte do apresentador Silvio Santos. A batalha entre Angélica e Xuxa ficará para o próximo domingo (25).

O anúncio da batalha foi feito por Angélica. "Oi, meus amores, eu estou muito animada em estar na estreia da Batalha do Lip Sync contra a minha amiga Xuxa, no Domingão. Estão preparados? Nós estamos ensaiando para apresentar um belíssimo espetáculo para vocês. Bom, eu amei esse convite e nos vemos no Domingão, dia 18 de agosto", contou Angélica.

Que horas começa o Lip Sync do Domingão hoje (18)?

Não haverá Lip Sync do Domingão neste domingo (18) por conta de cobertura especial por conta da morte do apresentador Silvio Santos.