‘Vai na Fé’, nova novela da Globo, estreia hoje (16); veja elenco e resumo

Depois de acompanhar as últimas emoções de “Cara e Coragem”, os telespectadores brasileiros conhecerão, nesta segunda-feira (16), a nova novela das sete: "Vai na Fé". Escrita por Rosane Svartman, a trama trará Sheron Menezzes, Samuel de Assis e José Loreto como protagonistas.

CONHEÇA OS PERSONAGENS

SOL (SHERON MENEZZES)

Legenda: Sol é bem-humorada e batalhadora Foto: Reprodução/redes sociais

Logo no início do folhetim, o público conhecerá Sol, a mocinha vivida por Menezzes. Descrita como batalhadora e “família”, a personagem é moradora da Zona Norte do Rio de Janeiro e tem a venda de quentinhas como ganha-pão.

Quando a novela começa, Sol é casada e evangélica, mas uma reviravolta traz seu passado de volta: a protagonista relembra sua época como frequentadora de bailes funks ao receber a proposta de integrar o balé do cantor Lui Lorenzo, vivido por Loreto.

LUI LORENZO (JOSÉ LORETO)

Legenda: O cantor pop Lui se encantará por Sol Foto: Reprodução/redes sociais

Tido como um dos pontos altos da nova trama das sete, Lui Lorenzo é o típico cantor de sucesso: conquistador e desinibido. Ao conhecer Sol, o artista logo se encanta, e passa a investir na dançarina, complicando ainda mais sua vida amorosa.

BEN (SAMUEL DE ASSIS)

Legenda: Idealista durante a juventude, Ben se transformará ao ter que assumir escritório de advocacia do pai Foto: Reprodução/redes sociais

Outro nó nas relações amorosas da protagonista é Ben, interpretado por Samuel de Assis. O homem, que atualmente é um advogado responsável, viveu um daqueles “amores de juventude” com Sol, antes de assumir o escritório da família. O romance abalará Ben quando o advogado reencontrar a protagonista, pondo em risco seu casamento com Lumiar.

LUMIAR (CAROLINA DIECKMANN)

Legenda: Lumiar terá casamento abalado após Ben reencontrar amor do passado Foto: Reprodução/redes sociais

Assim como o marido, que conheceu na faculdade, Lumiar é uma advogada dedicada e bem-sucedida. A advogada é apaixonada pelo esposo, mas não se dá tão bem com os pais: enquanto Lumiar é controladora e pragmática, seus pais vivem uma filosofia hippie, que não é muito bem vista por ela.

THEO (EMILIO DANTAS)

Legenda: Theo será sócio de negócio ilícito Foto: Reprodução/redes sociais

Sendo um dos antagonistas da trama, Theo conheceu o casal de advogados na faculdade, mas não trilhou um caminho parecido com o da dupla. Apresentando-se como um homem respeitável e “de família”, o vilão inveja e odeia Ben, e é, secretamente, sócio em uma empresa de importação e exportação, que traz mercadorias lícitas pagando menos impostos.

JENIFER (BELLA CAMPOS)

Legenda: Jenifer precisará lidar com obstáculos em nova universidade Foto: Reprodução/redes sociais

Ainda presente na mente do público após dar vida à Muda, em “Pantanal”, Bella Campos interpretará a estudiosa Jenifer. Dedicada, a jovem conseguirá uma bolsa de estudos em uma faculdade de prestígio, mas o que começará como um sonho, se transformará em um grande choque quando a moça se deparar com um mundo completamente diferente.

GUIGA (MEL MAIA)

Legenda: Guiga não facilitará a vida da novata Jenifer Foto: Reprodução/redes sociais

Outra estudante da instituição é Guiga, uma influencer arrogante que deverá “bater de frente” com Jenifer. A patricinha ainda terá que lidar a prisão do pai, que cometeu um crime financeiro grave.

WILMA (RENATA SORRAH)

Legenda: Ainda relembrando o passado como atriz, Wilma será amarga e durona Foto: Reprodução/redes sociais

Lenda da teledramaturgia brasileira, Renata Sorrah dará vida à Wilma, uma ex-atriz vaidosa e egoísta, que administra a carreira de Lui Lorenzo, seu filho.

RESUMO DE ‘VAI NA FÉ’

Sol e Bruna vendem quentinhas no centro da cidade cantando e dançando funk. Chega a fiscalização, e as duas têm de sair correndo. Lumiar faz 40 anos, e Ben, Simas e Theo lembram passado dos três nos bailes funk da Zona Norte do Rio. Ben dá um barquinho de presente à ela, que não entende.

Jenifer chega à faculdade e logo esbarra com a influencer Guiga. Depois, ela conhece Yuri e Isabela. Os três são os únicos estudantes bolsistas. Sol chega à casa de shows para entregar as quentinhas e reencontra Vitinho, amigo do passado. Produtor de Lui Lorenzo, ele a chama para dançar no lugar de Érika, demitida. Marido de Sol, Carlão não gosta.

“Vai na Fé” estreia nesta terça, às 19h, e tem direção artística de Paulo Silvestrini, além de ser escrita com Mário Viana, Pedro Alvarenga, Renata Corrêa e Renata Sofia. Paula Teixeira é a responsável pela pesquisa da trama, a produção é de Mariana Pinheiro e a direção de gênero fica por conta de José Luiz Villamarim.