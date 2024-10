TV Globo decide sucessor de Bonner para âncora do 'Jornal Nacional', diz colunista

O jornalista William Bonner pode, em breve, deixar o posto de âncora e editor-chefe do "Jornal Nacional", da TV Globo. A emissora já teria definido seu substituto, conforme informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias.

Ainda não está claro se Bonner permanecerá na Globo até a próxima eleição presidencial, que acontecerá em 2026. A decisão sobre a continuidade no cargo está nas mãos do apresentador.

Enquanto isso, César Tralli é o nome escolhido para assumir a âncora do 'Jornal Nacional' após a saída de Bonner. Atualmente, ele é apresentador do "Jornal Hoje" e do "Jornal GloboNews".

Tralli já teve a experiência de comandar o "Jornal Nacional" em algumas ocasiões durante as férias de Bonner. No entanto, caso a saída de Bonner se confirme, Tralli não deverá assumir a função de editor-chefe do telejornal.