'Lisbela e o Prisioneiro' terá sequência 22 anos depois, e Selton Mello reage a anúncio: 'Bizarro'

O ator Selton Mello, de 51 anos, foi surpreendido nessa quinta-feira (17) com o anúncio da produtora Imagem Filmes sobre o lançamento do filme 'Lisbela e o Prisioneiro 2'. O artista deu vida ao protagonista Leléu na trama original, que vive um romance com Lisbela, interpretada por Débora Falabella.

Em tom de desabafo nas redes sociais, Selton afirmou que ele e a parceira de cena sequer foram informados sobre a continuação do filme, 22 anos depois do lançamento do original, e chamou a atitude da produtora de "bizarra".

"Imagem Filmes anunciou um filme sem falar com o elenco. Ou comigo, pelo menos. Bizarro, no mínimo. Me surpreendeu também, porque não estou no 2, e ninguém me falou nada. Então, deve ser Lisbela e um novo prisioneiro", comentou ele em uma publicação do site especializado Omelete no Instagram.

Selton disse ainda que entrou em contato com a amiga Débora, e ela também afirmou não estar sabendo da nova produção. O ator pediu um esclarecimento da produtora em respeito aos fãs do filme original.

"@deborafalabellaoficial também não foi avisada disso. Acabei de falar com ela. Então, seria legal a Imagem Filmes se pronunciar dizendo que tipo de continuação pretende fazer sem os dois protagonistas. Seria respeitoso com os fãs desse filme extraordinário. Sem aguardente", reclamou.

Sobre o filme original

Na trama original, a história se passa no século XX, em Pernambuco. A jovem Lisbela adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood. Leléu é um conquistador, que em meio a uma de suas muitas aventuras chega à cidade da moça. Eles logo se apaixonam, mas Lisbela está de casamento marcado. Em meio às dúvidas e aos problemas familiares que a nova paixão desperta, há ainda a presença de um matador que está atrás de Leléu.