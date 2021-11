Tutela de Britney Spears passa por nova audiência e pode ser encerrada nesta sexta-feira (12)

A cantora Britney Spears pode ter a tutela encerrada nesta sexta-feira (12), logo após a representação formulada pela defesa da cantora e apresentada no último dia 28 de outubro.

Jamie Spears, pai da artista, já foi suspenso da posição de tutor de Britney ainda no mês de setembro. Agora, a documentação enviada tem como intuito pressionar a juíza Brenda Penny.

"A Sra. Spears fez saber seu desejo sobre o fim da tutela que ela sofreu por tanto tempo e ela pediu a este Tribunal 'deixá-la ter sua vida de volta', sem uma avaliação", diz parte do documento.

Enquanto isso, a equipe de Jamie pontuou que ele não deseja continuar no comando da tutela. "Como ele fez por toda a vida dela, Jamie fará tudo o que puder para protegê-la e cuidar dela. Nos últimos 13 anos, isso incluiu servir como seu conservador. Agora, significa acabar com a tutela dela", escreveu ele.

Segundo advogados ouvidos pela imprensa norte-americana, questões financeiras pendentes podem levar mais tempo para serem resolvidas, apesar da expectativa para o encerramento do processo.

Posição de Britney

Em várias publicações feitas esta semana, Britney comentou sobre o processo de controle sentido por ela nos últimos anos.

"Essa semana vai ser muito interessante para mim. Nunca rezei tanto por algo em minha vida", disse em uma das publicações, apagadas logo em seguida. A cantora também chegou a culpar a mãe, Lynne Spears, pela situação. Porém, também utilizou o Instagram para se desculpar pela questão.

Fim da tutela

O pai de Britney Spears foi retirado da tutela judicial com a qual controlava a vida da sua filha há 13 anos, decidiu nessa quarta-feira (29) um tribunal de Los Angeles.

Polêmico acordo, que a princesa do pop considerava "abusivo", foi decretado em 2008 depois que Britney atacou um paparazzo em um posto de gasolina e entregou a Jamie Spears o controle financeiro e pessoal da cantora.

A estrela que ganhou fama na adolescência com sucessos como "Baby One More Time" teve os últimos 13 anos da vida controlados pelo pai, e seus advogados exigiam que a tutela fosse cancelada.