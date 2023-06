Tom Holland anuncia pausa após interpretar 'intensamente' personagem com transtorno de identidade

O ator Tom Holland anunciou que vai fazer uma pausa na carreira após trabalhar na série "Entre Estranhos", onde ele vive um personagem com 24 personalidades em transtorno de identidade. Ele disse que a experiência foi muito intensa, apesar de ter gostado do papel e do aprendizado.

"Chegou um momento em que eu precisava de uma pausa. Desapareci, fui para o México durante uma semana, passei um tempo na praia e descansei. Agora estou tirando um ano de folga, e isso é um reflexo de como esse projeto foi difícil", revelou o britânico.

Ele ainda contou ao programa Extra que também atuou como produtor e coordenador de filmagens da série, que estreia nesta sexta-feira (9) na Apple TV+.

A trama é inspirada no livro "The Minds of Billy Milligan", do norte-americano Daniel Keyes. O protagonista se tornou a primeira pessoa a ser absolvida de um crime nos Estados Unidos por conta de um Transtorno Dissociativo de Identidade.