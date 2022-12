Tom Cruise salta de helicóptero enquanto agradece apoio de fãs pelo sucesso de 'Top Gun'; veja vídeo

O ator Tom Cruise resolver fazer uma homenagem inusitada aos fãs. Para agradecer pelo sucesso do filme 'Top Gun: Maverick', o astro saltou de um helicóptero e publicou um vídeo do momento nas redes sociais no último domingo (18).

O longa, lançado em 26 de maio de 2022 nos cinemas brasileiros, foi campeão de bilheteria neste ano, com arrecadação total de cerca de U$ 1,454 bilhão.

Veja vídeo de Tom Cruise saltando de helicóptero

"Ei, pessoal! Aqui estamos sobre uma estonteante África do Sul. Não queria que o ano acabasse sem agradecer vocês todos por irem ao cinema, e obrigado por apoiarem Top Gun: Maverick," disse o ator ao lado de Christopher McQuarrie, diretor e roteirista dos dois próximos filmes de 'Missão: Impossível'.

Ainda durante o salto, Cruise continua a homenagem aos telespectadores: "Onde eu estava? Obrigado por apoiarem Top Gun: Maverick. Como sempre, obrigado por nos permitir entreter vocês. É realmente a honra de uma vida. É. Sou muito sortudo. Que suas festas de fim de ano sejam muito seguras e felizes. Nós nos veremos no cinema!", agradeceu o astro.

No vídeo, o ator filmava as duas partes de 'Missão: Impossível – Acerto De Contas'.