Tiago Iorc reaparece após hiato na carreira e lança música 'Masculinidade'; veja o clipe

O cantor Tiago Iorc voltou à cena musical com novo trabalho, 'Masculinidade', lançado nesta quinta-feira (11). Com os cabelos totalmente raspados, o artista de 35 anos rompeu o hiato que mantinha desde junho do ano passado, quando sumiu das redes sociais novamente.

A canção, inclusive, chega acompanhada de um clipe, gravado em novembro deste ano e dirigido pelo próprio Iorc. Na letra, discussões sobre masculinidade tóxica.

Confira:

Nas redes sociais, Tiago excluiu todas as publicações do trabalho anterior, o single 'Você Pra Sempre Em Mim', e divulgou as imagens do novo clipe. Enquanto isso, nos comentários, fãs do cantor deixaram mensagens calorosas sobre o retorno.

Novo sumiço

Este, inclusive, não foi o primeiro sumiço do artista. Tiago Iorc deu uma pausa na carreira em janeiro de 2018, pouco após avisar que precisava descansar da exposição.

O retorno aconteceria em maio de 2019, quando voltou às redes sociais com um álbum completo, o 'Reconstrução'. O trabalho trouxe músicas como 'Hoje Lembrei do Teu Amor' e 'Deitada Nessa Cama'.

O segundo sumiço ocorreu após o rompimento da parceria com o antigo empresário, Felipe Simas. Tiago lançou o single "Você Pra Sempre Em Mim" em junho de 2020 e, logo depois, voltou a sumir, retornando agora em 2021.