Thiago Gagliasso defende sobrinhos após caso de racismo em Portugal: 'Dói aqui dentro'

Thiago Gagliasso deixou a briga familiar de lado e se posicionou, nesse domingo (31), sobre o racismo sofrido pelos sobrinhos, Titi e Bless, em Portugal. As crianças, filhas de Bruno Gagliasso, irmão e Thiago, e Giovanna Ewbank, sofreram ofensas racistas em um restaurante.

Em vídeo publicado no Instagram, Thiago reforçou que, independentemente de qualquer questão ideológica, ele e Bruno são irmãos. “Somos uma família, e pode ter certeza que dói aqui dentro. Eu tive há pouco tempo com esses moleques. Tanto a Titi quanto o Bless são duas crianças maravilhosas… Pelo menos a gente consegue manter eles distantes dessa briga, desse momento”, disse ele.

Legenda: Thiago Gagliasso comentou o caso no Instagram Foto: Reprodução Instagram

O ator ainda elogiou a atitude de Giovanna.

“Parabenizo a Gio que, visivelmente abalada e sem acreditar no que estava vivendo, defendeu seus filhos como uma mãe exemplar”, escreveu ele na legenda do vídeo.

Em entrevista veiculada ontem, no Fantástico, Giovanna afirmou que bateu na mulher que atacou os filhos com ofensas racistas. O caso ganhou repercussão no sábado (30), após um vídeo em que a atriz discute com a mulher viralizar nas redes sociais.

Briga familiar

Em recente entrevista ao podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Bruno Gagliasso falou sobre a briga com o irmão, Thiago, que já dura alguns anos. Na ocasião, ele explicou que a briga dos dois não é uma questão política.

“Não é por causa de eleição, isso é bom deixar claro. Não foi por causa de política, mas eu e minha mulher fomos expostos de uma forma que não queríamos ter sido. E aí ficou muito evidente nossa diferença. A gente tem pensamentos políticos completamente diferentes. Hoje em dia não existe mais a política não estar ligada à moral”.

No bate-papo com as duas, Bruno também reforçou que não acha possível uma reaproximação entre eles neste momento. “Hoje não consigo enxergar. Porque admiração, respeito, afinidade, hoje não sinto por ele. Mas o que eu sinto é o amor de irmão, isso nunca vai apagar”.

Ainda no podcast, Bruno revelou que os filhos, Titi, Bless e Zayn, convivem com o sobrinho e filho de Thiago, Gabriel.