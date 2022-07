O ator Bruno Gagliasso considerou difícil uma reaproximação com o irmão Thiago Gagliasso, de quem não sente "admiração e afinidade". A declaração foi dada durante a gravação do primeiro episódio do podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

"Em algum momento talvez sim. Hoje não consigo enxergar. Não sinto admiração e afinidade por ele. A gente pensa muito diferente. Não é pensamento político, é como a gente enxerga a vida", explicou o artista.

Relação com Thiago Gagliasso

Bruno complementou ainda que o fim da relação entre os irmãos não ocorreu por brigas políticas nas eleições de 2018, quando o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) foi eleito para o Palácio do Planalto.

À época, Thiago expôs na internet uma briga com a cunhada, a atriz Giovanna Ewbank. "Não sinto falta, nunca fomos amigos. Ela sempre foi fechada, uma pessoa um pouco mais difícil", disse Thiago sobre ela.

"Eu e minha mulher fomos expostos de um jeito que não gostaríamos. Hoje não vejo eu voltar a falar com o meu irmão. Não tem como. Vai contra tudo o que prego, tudo o que quero para os meus filhos", garantiu Bruno.