Thais Carla é dada como morta pelo INSS e aciona advogados

A influenciadora Thais Carla, 31 anos, descobriu, nesta quinta-feira (4), que foi dada como morta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após a mãe deixar de receber o dinheiro do órgão. Ao ligar para saber detalhes sobre o caso, foram informadas de que a dançarina tinha "morrido" no dia 1º de março.

Já a mãe e a irmã estavam cadastradas como mortas há duas semanas. "Hoje eu acordei com o laudo de que estou morta. Acreditam nisso? Minha mãe parou receber do INSS, achou estranho e foi verificar o que estava acontecendo", detalhou.

Thais Carla Dançarina "Tem até laudo, dia da morte. Sendo que existem erros nessa imagem. O nome do meu pai está estrangeiro, meu tipo sanguíneo está errado, e eu estou morta".

Indignação com o erro

No INSS, também detalharam que ela morava no "estrangeiro" e que faleceu após retornar ao Brasil. "Já acionei meus advogados. Minha mãe teve a certeza porque ela não está recebendo o INSS, e tem alguém recebendo por mim, minha mãe e minha irmã".

Com a ajuda dos advogados, vai tentar resolver a situação. No entanto, em relato gravado aos seguidores, revelou estar indignada com a situação. "Como isso pode ter acontecido? Estou muito put*, sei nem por onde começar para resolver isso".

Por fim, ainda deixou um recado aos haters: "para quem torce para a minha morte, estou vivíssima para incomodar".