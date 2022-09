Thaila Ayala fala sobre gravidez: 'odiei todos os segundos'

Para a atriz Thaila Ayala, de 36 anos, a gestação foi um dos momentos mais difíceis da sua trajetória na maternidade. A artista é mãe de Francisco, de 9 meses, fruto do casamento com o ator Renato Góes, de 35.

Ela desabafou sobre os desafios da gravidez durante participação no podcast Mil e Uma Tretas na última semana. Na conversa, Thaila revelou que sofreu de síndrome de Hellp, uma complicação grave de pressão arterial elevada durante a gestação.

"Tive a pior gravidez do planeta Terra, os piores meses da minha vida. Odiei todos os segundos da minha gravidez. Pensava em não seguir com a minha vida. Depois que consegui gerar e parir, mesmo correndo risco de vida, porque tive síndrome de Hellp, entendi que a mãe já é mãe para caramba”, revelou.

Bebê prematuro

Ela também comentou sobre as dificuldades de ter um bebê prematuro, pois Francisco nasceu de 33 semanas. “Nasceu com 2,100 quilos, mas o bebê tem aquela perda, né? E ficou com 1,850. Desde a maternidade, não me deram a possibilidade de não suplementar. Amamentava no peito e também dava o complemento. Ele nasceu muito prematuro e levou tempo para ganhar peso”, disse.

Thaila ainda exaltou a força feminina. Para ela, só as mulheres conseguem passar por todos esses desafios. “Homens não conseguem fazer uma função do dia, como um pagamento, o que dirá gerar uma criança? Amamentar uma criança? Homem não conseguiria passar por um terço o que a gente passa, nem menstruar eles conseguiriam”, afirmou.