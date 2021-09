Suspeito de golpe que vitimou Juliana Paes, Murilo Rosa e Luís Fabiano é preso em SP

Um homem acusado de integrar uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em famosos foi preso, nesta segunda-feira (13), em Jacareí (SP). Os atores Juliana Paes e Murilo Rosa e o ex-jogador Luís Fabiano estão entre as vítimas do grupo, processado por estelionato. As informações são do portal UOL.

A atriz chegou a depositar R$ 500 mil para uma empresa chamada F2S Intermed de Negócios no golpe. Na proposta, intermediada por um consultor financeiro de Paes, seria feito um investimento de compra e revenda de carros, cujos valores renderiam entre 4% e 8%.

Já o ator Murilo Rosa perdeu R$ 460 mil, enquanto o ex-atleta teria deixado R$ 280 mil com os criminosos. Os três são representados pelo mesmo escritório jurídico.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou ao portal que a Polícia, ao cumprir um mandado de busca e apreensão, coletou uma arma calibre 38 em um guarda-roupa do suspeito. O homem foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Prisão preventiva negada

O grupo criminoso é composto de, pelo menos, quatro pessoas. Em maio, a Justiça de São Paulo indeferiu um pedido do Ministério Público de prisão preventiva dos quatro.

Na decisão, a Justiça paulista considerou que os réus, primários e sem antecedentes criminais, não foram presos em flagrante delito, além de não terem feito ameaça grave de violência.

O UOL, porém, conseguiu acesso ao processo, no qual o juiz Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael aponta haver "fortes elementos indicativos" da ocorrência do crime de estelionato. A ação tramita desde abril de 2019 no Foro Central Criminal Barra Funda, em São Paulo.