Mulher é presa no Interior do Estado suspeita de aplicar 'golpe do empréstimo' em idosos

Uma mulher de 36 anos foi presa pela Polícia Civil na última quinta-feira (9) suspeita de estelionato na cidade de Viçosa do Ceará, na região da Ibiapaba. Conforme as investigações, Antônia Sandra Carvalho de Sousa teria aplicado golpes em pelo menos sete idosos.

Segundo a Polícia Civil, que realizou o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão,Sandra é suspeita de aplicar golpes do 'empréstimo' contra idosos, pensionistas e aposentados no Município.

As investigações apontaram que ela fazia empréstimos com os cartões bancários deles sem a devida autorização, ficando com o dinheiro das vítimas.

Ainda conforme apurou a Polícia, a suspeita tinha os primeiros contatos com as vítimas em um estabelecimento comercial que ela mantinha na cidade de Viçosa do Ceará. Era neste local que os idosos da zona rural lanchavam quando iam resolver pendências bancárias no Município.

De posse dos cartões das vítimas, ela se oferecia para sacar o dinheiro dos beneficiários e, então, aplicava o golpe do empréstimo. Antônia Sandra foi presa neste mesmo estabelecimento.

Denúncia

Para auxiliar nas investigações, a população pode denunciar de forma anônima repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas através do telefone 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181 (WhatsApp). Este último canal recebe informações em formato de mensagem, áudio, vídeo e fotografia.