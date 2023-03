Susana Vieira passa por cirurgia de emergência aos 80 anos após quebrar osso

Susana Vieira, 80 anos, passou por uma cirurgia de emergência na última quinta-feira (2) após quebrar o pé. Conforme o portal Notícias da TV, a atriz enfrentava problemas para calcificação no osso e foi submetida ao procedimento a fim de ter uma recuperação mais rápida. Os profissionais colocaram um pino na região.

A artista já recebeu alta, mas está proibida de colocar o pé no chão por 20 dias. Assim, as apresentações do espetáculo Shirley Valentine seguem adiadas até julho.

Durante tratamento, Susana chegou a utilizar uma bota ortopédica, mas o processo de recuperação estava lento.

A atriz revelou ao público que o acidente ocorreu devido a uma queda. "Fui pegar um táxi e tinha um buraco no meio-fio", detalhou. Além do pé quebrado, ainda teve hematomas no joelho e no braço devido à colisão com a porta do carro.

Compromisso com o público

Apesar da pausa na turnê, a assessoria de Susana garantiu que o espetáculo deve retomar. A própria atriz já havia firmado o compromisso de cumprir toda a temporada.

"Isso não é nada perto da obrigação que eu tenho com meu público", concluiu ela.